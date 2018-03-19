Sri Lanka'da OHAL kaldırıldı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların diğer yerlere sıçraması endişesiyle 6 Mart'ta ilan ettiği OHAL, 18 Mart'ta kaldırıldı.

Sirisena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki kamu güvenliği durumunun değerlendirilmesinin ardından olağanüstü halin kaldırılması talimatı verdiğini belirtti.

Şiddet olaylarını körüklediği gerekçesiyle, aralarında aşırıcı bir Budist organizasyon liderinin de olduğu yaklaşık 300 kişi, olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındı.

Müslümanlara yönelik saldırılar

Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini açıklamıştı.

Ülkede Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından Kandy bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

6 Mart'ta ilan edilen OHAL'in ayrıntıları açıklanmazken, devlet başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın "ülkenin belli başlı kesimlerinde hüküm süren yetersiz güvenlik durumunu düzeltme" amacı taşıdığı ifade edilmişti.

Müslümanlara yönelik şiddet olayları üzerine sosyal paylaşım sitesi Facebook'a getirilen yasak, 15 Mart'ta kaldırılmıştı.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini, çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken, Müslümanların oranı ise yüzde 9.

Kaynak: AA