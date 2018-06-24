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Sri Lanka'da leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka Killinochchi'de bir leoparı, köylülere zarar verdiği gerekçesiyle öldüren 2 kişi gözaltına alındı.

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Sri Lankada leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'nın Killinochchi bölgesinde yaşayan köylülerin 10 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle öldürdükleri leoparın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Şinhua'da yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkililer, leoparı öldürenlerden 2 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sri Lanka Yaban Hayat Birimi olayı kınayan bir açıklama yayımladı.

Hayvan hakları yetkilileri, Sri Lanka'da yaklaşık 250 leoparın yaşadığına ve leopar nüfusunun gün geçtikçe azaldığına dikkat çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: sri lanka, leopar, hayvan hakları yetkilileri
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