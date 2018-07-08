Srebrenitsa'ya "Barış Yürüyüşü" başladı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa katliamından kaçmak isteyen Boşnakların takip ettiği ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen yürüyüşe katılan 6 binden fazla kişi sabah saatlerinde Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasında toplanarak Srebrenitsa'ya hareket etti.

"13 kilometrelik alan mayınlardan temizlendi"

"Ölüm yolu"nda hayatını kaybeden binlerce Boşnak arkadaşının anısını yaşatmak için yürüyüşe katılan ve Sırp birliklerin zulmünden kaçarak hayatta kalmayı başaran Munir Habibovic "Barış Yürüyüşü" organizatörlerinden olduğunu belirterek, "Hava şartları oldukça iyi. Yol boyunca nöbetçi ekiplerimiz katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunacak" dedi.

Geçen günlerde yağmur nedeniyle patika yolun kaygan olabileceği uyarısında bulunan Habibovic, "Bu yılki güzergah katliamın yaşandığı 1995 yılında kullanılanla aynı. Kamenica tepesinde bulunan 13 kilometrelik alan mayınlardan temizlenerek bu yılki yürüyüşe dahil edildi. Söz konusu yol üzerinde binden fazla Boşnak öldürüldü" diye konuştu.

"Yürüyüşün varlığından habersizdik"

Belçika'dan yürüyüşe katılan Mario Dolquier de, Srebrenista'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaretleri sırasında yürüyüş hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "İlk defa katılıyorum. Barış Yürüyüşü'nün varlığından habersizdik. Çok şey öğrendik" dedi.

Bosna Hersek'in Gradacac şehrinden gelen 16 yaşındaki Kadir Suljic, ilk kez katıldığı yürüyüşe katliam kurbanlarını anmak için çıktığını söyledi ve yaşananların asla tekrarlanmamasını temenni etti.

Yürüyüşe Türkiye'den katılan Ahmet Çelik, Barış Yürüyüşü kapsamında, 23 yıl önce insanlığın yok edildiği güzergah üzerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Katılımcılar 3 günü yolda geçirecek

Hareket noktası Nezuk'ta katliam kurbanları için dua ederek ve saygı duruşunda bulunarak barış yürüyüşüne başlayan katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda yaklaşık 100 kilometre yol katedecek.

Katılımcıların 10 Temmuz'da bu yıl kimliği tespit edilen 35 kurbanın toprağa verileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşması planlanıyor.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü" kapsamında, Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyecek katılımcılar, 3 günü yolda geçirecek.

Katliamla ilgili bilgiler verilecek

Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalacak katılımcılara, katliamla ilgili bilgiler verilecek ve "ölüm yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatacak.

Srebrenitsa kurbanlarının her 11 Temmuz'da anıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 575 kurbanın mezarı var.

Sırp askerlerinin 11 Temmuz 1995'te şehri ele geçirmesinin ardından yapılan katliamda, 8 binden fazla Boşnak sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü.

Aradan 23 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.

Kaynak: AA