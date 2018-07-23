Srebrenitsa'nın sembol ismi Hatice Mehmedovic hayatını kaybetti

Soykırımda 44 yaşındaki eşi Abdulah'ı ve biri 18 diğeri 21 yaşındaki iki oğlu Almir ve Azmir ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic'in cenazesi, Çarşamba günü TSİ 13.00'da Srebrenitsa'daki Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından doğduğu köy Bektici'de toprağa verilecek.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, Mehmedovic'in son derece cesur bir kadın olduğunu belirterek, "Tüm ailesi öldürüldü. Her zaman gerçekleri söyledi. Tüm annelere ilham olan bu cesur kadını çok özleyeceğiz" dedi.

Srebrenitsa eski belediye başkanı Camil Durakovic de, Mehmedovic'in "Srebrenitsa annelerinin sembolü" olduğuna işaret ederek, "Adalet arayışının sembol ismiydi. Yakalandığı hastalığa karşı da sonuna kadar mücadele verdi. Sevdiklerini kaybettiği Srebrenitsa'dan ayrılmayarak verdiği adalet mücadelesi ve güçlü duruşuyla kalplerde yaşayacak" diye konuştu.

Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic ise, ailesindeki tüm erkeklerin öldürülmesine rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Mehmedovic'in dünya kadınları arasında örnek olarak yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Soykırımın ardından 23 yıl adalet mücadelesi veren Mehmedovic'in, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim" ifadeleri hafızalara kazınmıştı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Mehmedovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kanser tedavisi gördüğü klinikte 66 yaşında yaşamını yitirmişti.

Srebrenitsa Soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Kaynak: AA