Srebrenitsa’da bugüne kadar 6 bin 574 soykırım kurbanı defnedildi.

Ancak bir de kemikleri bulunup kimlikleri belirlenmesine rağmen defnedilmeyenler var.

İşte mezarı bile olmayan, kemikleri soğuk odalarda torbalarda bekletilen soykırım kurbanlarının hikayesi…

Sırplar’ın Srebrenitsa’da 10 bine yakın Boşnak’ı katlettiği tahmin ediliyor. Bugüne kadar 6 bin 574 soykırım kurbanı Potorçari’deki şehitliğe defnedildi. Bu yıl da kimlikleri tespit edilen 70 kişi toprağa veriliyor.

Ancak kimliği tespit edilmesine rağmen defnedilmeyen 55 soykırım kurbanı bulunuyor. Çünkü toplu mezarlarda bu kurbanların kemiklerinin sadece bir kısmı bulunabildi.

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Sırplar toplu mezarları farklı bölgelere taşıdı

Kimi aileler yakınlarının kemiklerinin tamamı bulunmadan defin işleminin yapılmasını istemiyor. Şeval Salihoviç’in de ağabeyleri İbrahim ve Hicaz soykırımda şehit edildi. Onların da kemiklerinin bir kısmı 5 ay önce bir toplu mezarda bulundu. Ancak Şeval ağabeylerine ait bütün kemikler bulunmadan defin işleminin yapılmasını istemiyor.

Saihoviç, "Savaş bittiğinde abilerim ortada yoktu. Onların da katledilen binlerce kişi arsında olduğunu tahmin ediyorduk. Ama 5 ay önce cesetleri bulunana kadar hep bir umutla bekledik bir yerlerden çıkar gelirler diye." duygularını dile getirdi.

Yüzlerce aile ise aynı durumda olan sevdiklerinin toprağa verilmesine razı oldu. Bunun sonucunda da Potoçari şehitliğindeki 550 mezar, defin işleminden sonraki yıllarda kurbanlara ait yeni kemik parçaları bulunduğu için açıldı.

Bu yılki törenlerin ardından 850 mezar daha aynı sebeple açılacak. Uluslararası Kayıp İnsanlar Enstitüsü, bugüne kadar 6 bin 700 civarında soykırım kurbanının kimlik tespitini yaptı. Ancak bu çalışma artık durmak noktasına geldi. Kayıp İnsanlar Enstitüsü, Srebrenica Soykırımına dair çalışmalarını büyük ölçüde Bosna Hersek’in ilgili kurumuna devretti.

Bosna Hersek’in de maddi gücü ve uzman insan kaynağı olmadığı için binden fazla soykırım kurbanının hiçbir zaman bulunamama ihtimali artık çok fazla.