Srebrenitsa kurbanları için Mostar'dan 'sessiz atlayış'

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22. yılı kapsamında, kurbanlar anısına tarihi Mostar Köprüsü'nden sessiz atlayış gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nden yerel saat ile 11.07'de yapılan sessiz atlayışla, Srebrenitsa'da yaşananların dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmaması gerektiği mesajı verildi.

"Mostari" Dalgıç Kulübü üyesi Admir Delic, Srebrenitsa kurbanlarının masumiyetini temsil eden beyaz zambakların Neretva nehrine atılmasının ardından, kendini nehrin soğuk sularına bıraktı.

"Mostari" Dalgıç Kulubü'nden Sasa Orucevic, yaptığı açıklamada, sessiz atlayışın geleneksel hale geldiğini ve Srebrenitsa kurbanlarını, alkışsız atlayışla andıklarını ifade etti.

Orucevic, sessiz atlayışın gerçekleştirildiği saatin, Srebrenitsa'nın, Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilip 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği 11 Temmuz 1995 tarihini temsil ettiğini hatırlattı.

Karadağ'da anma töreni düzenlendi

Srebrenitsa soykırımının 22. yılı dolayısıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da anma töreni düzenlendi.

Karadağ Boşnak Forumu (FBCG) tarafından düzenlenen tören kapsamında, Pobrezje Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakıldı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Zoran Pazin, burada yaptığı konuşmada, 1990'lı yıllarda ahlaki değerlerin yerle bir olduğunu ve bunun sonucunda sivillerin hunharca katledildiğini anımsatarak, "Geçmişte işlenen suçlarla yüzleşirsek, geleceğin varlığından söz edebiliriz. Parlak bir gelecek için genç nesillere böyle bir şeyin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini anlatmamız gerek." dedi.

Suçluların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Pazin, "Her kurbanın adı ve soyadı olduğu gibi, her zalimin ve her katilin de adı ve soyadı vardır." ifadelerini kullandı.