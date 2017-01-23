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Spyker Katliamı suçluları infaz edildi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan Spyker Katliamı'na katılmakla suçlanan 31 kişinin infazı gerçekleşti

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Spyker Katliamı suçluları infaz edildi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan Spyker Katliamı suçluları infaz edildi.

Salahaddin iline bağlı Samarra Kaymakamı Mahmud Halef, yaptığı açıklamada, "Spyker Katliamı'na katıldıkları ispatlanan 31 kişi hakkında verilen idam cezalarının infaz edildiğini" belirtti.

İnfazın ardından başta Samarra olmak üzere Salahaddin iline bağlı farklı bölgelerden olan söz konusu kişilerin naaşlarının Samarra Hastanesi'ne gönderildiğini aktaran Halef, cenazelerin ailelerine teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, 12 Haziran 2014'te Salahaddin'e bağlı Spyker Askeri Üssü'nde yaklaşık bin 700 Irak askerini infaz etmişti. Sosyal medyada yayınlanan infaz görüntülerinde örgüt militanlarının kurşuna dizdikleri Irak askerlerini Dicle Nehri'ne attığı görülmüştü. Irak Meclisi, "kurşuna dizilerek öldürülen" kişilerin askeri öğrenci ve güvenlik görevlileri olduğunu duyurmuştu.

Irak hükümeti, Salahaddin'i geri aldıktan sonra kentte bazı askerlerin naaşlarının yer aldığı toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştı.

Etiketler: Irak, DEAŞ, spyker katliamı, suçlulara infaz
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