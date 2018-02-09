SPD Genel Başkanı Schulz, yeni hükümette bakan olmayacak

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi için CDU/CSU ile üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünün SPD üyeleri tarafından da kabul edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

SPD üyelerinin yapacağı koalisyon protokolüne ilişkin oylamadan başarılı bir sonuç çıkması konusunda risk gördüğünü ifade eden Martin Schulz, "Bundan dolayı kabineye girmekten vazgeçtiğimi açıklıyorum." dedi.

Schulz, böylelikle SPD içinde kişilerle ilgili tartışmaların da son bulmasını ümit ediyor.

Herkesin ülkedeki insanlar için siyaset yaptığını belirten Martin Schulz, "Bu, benim kişisel hırsımın partinin çıkarlarının arkasında olması gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Hükümet kurma çabaları

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasında hükümeti kurmak hedefiyle yapılan müzakereler çarşamba günü başarıyla sonuçlanmış ve bir koalisyon protokolü ortaya çıkmıştı.

Protokolde SPD'ye "dışişleri", "maliye", "çalışma", "adalet", "aile, yaşlılar, kadın ve gençlik" ile "çevre, doğayı koruma, yapı ve reaktör güvenliği" bakanlıklarının verileceği açıklanmıştı.

SPD Genel Başkanı Schulz da parti üyelerinin koalisyon protokolünü kabul etmeleri durumunda SPD Genel Başkanlığı görevinden ayrılacağını söylemiş ve yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemişti.

Schulz, 24 Eylül'de yapılan genel seçimden hemen sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel liderliğindeki bir kabinede yer almayacağını söylemişti.

Alman basınına göre Martin Schulz, parti içinden ve kamuoyunda gelen baskılar üzerine bugün yeni hükümette bakan olarak yer almayacağı yönünde bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yeni kurulacak hükümette kendisine yer bulmayan SPD'li Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bir gazeteye yaptığı açıklamada, parti yönetimini "saygısız" davranmakla suçlayarak, verilen sözlerin değersiz kalmasından şikayet etmişti.

Almanya'da yeni hükümetin kurulması için koalisyon protokolüne 460 binden fazla SPD üyesinin de onay vermesi gerekiyor. SPD üyeleri 20 Şubat-2 Mart arasında oylama yapacak.

Kaynak: AA