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SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde SPD'nin kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

"Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim." diyen Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPD Yürütme Kurulu’nda genel başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles’i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini söyleyen Schulz, genel başkanlık seçiminin 22 Nisan’da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını anlattı.

Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ve görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını söyledi.

Schulz, yeni hükümette bakan olmayacağını açıklamıştı

Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu.

Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkel, Martin Schulz, almanya
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