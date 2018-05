Sosyal medyanın yeni fenomeni: Yanny mi, laurel mi?

Bir çeviri programında "laurel" kelimesinin telaffuzunu dinlemek isteyen Gürcistanlı bir öğrenci, "laurel" yerine "yanny" kelimesini işitti. Sosyal medyadan kaydı paylaşan öğrencinin, "Siz ne duyuyorsunuz?" sorusuyla, ses kaydı internette hızla yayılmaya başladı.

Sosyal medya fenomenleri ve ünlüler tarafından da paylaşılan ses kaydını dinleyen yüzbinlerce kişinin bir kısmı "yanny" diğer kısmı ise "laruel" kelimesini duydu.

CBC'de yer alan habere göre, ses kaydının belirsiz olduğunu söyleyen bazı araştırmacılar, yüksek ve düşük frekanstaki seslerin farklı duyulabileceği yorumunu yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı ise, orijinal ses kaydının bas seviyesini ayarlayarak araştırmacıların bu yorumunu güçlendirdi. Bas ayarlandığında, kelimenin değiştiği duyulabiliyor.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1