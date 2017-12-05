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Sosyal medya aracılığıyla tarihi Şato kurtarıldı

Fransa’da orta çağdan kalma yıkılmak üzere olan şato, 45 ülkeden 6 bin 500 kişi tarafından restore edilmek üzere 500 bin avroya satın alındı.

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Sosyal medya gücünü bir kez daha ispat etti. Fransa'da 13'üncü yüzyıldan kalan bir şato yıkılmak üzereyken sosyal medya aracılığı ile kurtarıldı.

Ortaçağdan kalma şato için internette bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya sayesinde bir çok kişiye ulaşıldı. Şatonun kurtarılması için 1 Aralık'ta başlatılan kampanya ile gereken para 4 günde toplandı.

Fransa'nın Vienne bölgesinde, ot ve ağaçlarla kaplı bu şatonun yeni sahibi, Meksika'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Brezilya'ya 45 ülkeden tam 6 bin 500 kişi. Her biri şato için 51'er dolar ödedi.

Şato sahipleri anahtarlarını gelecek ay teslim alacaklar.

Ancak bu daha ilk adım, şatonun ayrıca iyi bir onarıma da ihtiyacı var. Bunun için de hissedarlar 1 milyon avro toplamayı, onarım çalışmalarına ilkbaharda başlamayı planlıyor.

Kaynak TRT Haber

 

Etiketler: sosyal medya, şato, fransa
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