Son yüzyılın en büyük depremini yaşayan Meksika'da acı bilanço

Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Murat, depremde kendi eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini belirtti. Yetkililer, Tabasco eyaletinde 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Chiapas sivil savunma direktörü Luis Manuel Garcia Moreno da Chiapas eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 15'den 16'ya çıktığını aktardı.

Bunun yanında Murat, Oaxaca'da 11 bin evin depremden hasar gördüğünü ya da yıkıldığını ifade ederken, bu sayının Chiapas'da 5 bin olduğu kaydedildi.

Depremden en çok etkilenen yerlerden Juchitan kentinde, askerler ve federal polis ekipleri, hasarlı binaların yıkımına yardımcı oldu.

Çevre bölgelerden gelen gönüllüler, deprem mağdurlarına yardım dağıtımlarına katıldı.

Juchitan'da, dün erken saatlerde 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti. Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan cuma günkü depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söylemişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.