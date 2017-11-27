Son 5 yılda yaşanan terör saldırılarının ağır bilançosu

41 üye ülkeden oluşan Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu'nun savunma bakanları ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil etti.

Koalisyon, son 5 yıldaki terör saldırılarının bilançosunu ortaya koydu.

Saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanırken, bu saldırıların 348 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

"Teröre Karşı Müttefikiz" sloganıyla düzenlenen toplantıda, terör olaylarından kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin Irak, Afganistan, Nijerya ve Pakistan'da gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Kaynak: TRT Haber