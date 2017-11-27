  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.945
    EURO 4.705
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.585
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Son 5 yılda yaşanan terör saldırılarının ağır bilançosu

Son 5 yılda yaşanan terör saldırılarının ağır bilançosu

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu, terör saldırıları nedeniyle son 5 yılda 200 binden fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Son 5 yılda yaşanan terör saldırılarının ağır bilançosu

41 üye ülkeden oluşan Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu'nun savunma bakanları ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi. 

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil etti.

Koalisyon, son 5 yıldaki terör saldırılarının bilançosunu ortaya koydu.

Saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanırken, bu saldırıların 348 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

"Teröre Karşı Müttefikiz" sloganıyla düzenlenen toplantıda, terör olaylarından kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin Irak, Afganistan, Nijerya ve Pakistan'da gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: terör saldırıları, milli savunma bakanı nurettin canikli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER