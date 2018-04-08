  • 08 NISAN 2018, PAZAR

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Buradasınız : » » Somali'ye inen BAE uçağında 9 milyon dolar ele geçirildi

Somali'ye inen BAE uçağında 9 milyon dolar ele geçirildi

Mogadişu yönetimi, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolar nakit taşıdığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağa ve paraya el koydu.

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Somaliye inen BAE uçağında 9 milyon dolar ele geçirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havalimanı güvenliği, Dubai'den gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaktan indirilen valizlerden şüphelendi.

9 milyon dolar bulundu

Çantalar açıldığında ise diplomatik kriz patlak verdi. Yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 9 milyon dolar nakit para taşındığı ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Somalili yetkililer, diplomatik çantaya konmayan ve girişi bildirilmeyen paraya el koydu. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Somali körfez krizinde tarafsız kaldı

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkiler düşük seviyede tutuluyor. 

BAE'yi şikayet etti

Somali, Dubai merkezli bir şirketin ülkeyi terk etmesini istemiş, Abu Dabi yönetimini, ülkesinin içişlerine müdahale ettiğini söyleyerek Birleşmiş Milletler'e şikayet etmişti. 

Kenya'dan Somali'ye destek 

Kenya'daki çoğunluk lideri Aden Duale, Abu Dabi yönetiminin Somali'de ticari şirketler aracılığıyla vekalet savaşı yürüttüğünü söyledi. Mogadişu yönetiminden, ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere izin vermemesini istedi.

Amaç Somali hükümetini istikrarsızlaştırma 

Söz konusu paranın Somali hükümetini istikrarsızlaştırmak isteyen gruplara dağıtılmak üzere ülkeye sokulmak istendiği değerlendiriliyor. Somali ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ni rahatsız ettiği biliniyor. 

BAE merkezli DP World'e yasak

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera limanının işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Somali, mogadişu, Dubai, Birleşik arap emirlikleri
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