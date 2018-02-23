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Buradasınız : » » Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Somali Amin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Aden yaptığı açıklamada, Mogadişu'da düzenlenen iki saldırıda en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi. Aden, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Yerel yetkililer, Mogadişu'daki ilk saldırının,Somali Ulusal İstihbarat Servisi (NİSA) binası yakınında, yeni açılan bir otelin önünde, ikincisinin de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasında düzenlendiğini bildirdi.

Bu arada güvenlik yetkilileri, cumhurbaşkanlığı sarayını hedef alan iki saldırının da geri püskürtüldüğünü, polis üniformalı 5 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Terör örgütü Eş-Şebab, örgütün yayın organları aracılığıyla saldırıları üstlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, intihar saldırısı
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