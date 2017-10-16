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Somali'den 40 yaralı Türkiye'ye gönderildi

Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralananlardan 40'ı, tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

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Somaliden 40 yaralı Türkiyeye gönderildi

Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralananlardan 40'ı tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Mohamed Guuled Khadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali halkına yardım elini uzattığını belirterek, "Türkiye'den gelen askeri ambulans uçak şimdi 40 yaralımızı aldı, diğer yaralıları da almak için tekrar geri gelecek." dedi.

Somali'ye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'nın da iştirak ettiği yaralıların nakledilmesine, Somali Başbakanı Hasan Ali Khaire, Başbakan Yardımcısı Mehdi Mohamed Guuled Khadar ve Somalili bazı milletvekilleri de katıldı.

Bakan Demircan, başkent Mogadişu'daki saldırıların ardından Somalili yetkililere destek vermek ve tedavi olacak yaralıların Türkiye'ye naklinin koordinasyonunu sağlamak üzere bu ülkeye gelmişti.

Öte yandan Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Mogadişu'daki bombalı saldırının ardından Somali'ye doktor ve tıbbi destek gönderen ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bundan dolayı teşekkür etti.

Başkent Mogadişu'daki El Emin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Adam, Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının bugün itibariyle 300'ü aştığını söylemişti.

Mogadişu'da cenazelerin defin işlemlerinin de başladığını ifade eden Adam, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini kaydetmişti.

Saldırıda yaralanan yaklaşık 300 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Mogadişu'da cumartesi günü biri Safari Otel yakınlarında diğeri Medine-i Münevvere bölgesinde 2 bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmış ve ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

Etiketler: Somali, Sağlık Bakanı Demircan, bombalı saldırı
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