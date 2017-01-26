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Somali'deki saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı

Somali'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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Somalideki saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, olayda 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali Emniyetinde görevli Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, AP'ye yaptığı açıklamada, bomba yüklü 2 araçla gerçekleştirilen terör saldırılarında ölü sayısının 26'ya yükseldiğini belirterek, 52 kişinin de yaralı olduğunu ifade etti.

Mogadişu'da dün Mekke-i Mükerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı gerçekleştirilmiş, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını aktarılmıştı.

Terör örgütü Eş-Şebab, internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. AA

Etiketler: Somali'deki bombalı saldırılar, mogadişu, terör saldırısı
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