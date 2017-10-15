Somali'deki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, yaptığı basın açıklamasında, "Hastaneye getirilen yaralılardan bazıları hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi." dedi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından kınanmış, olayın ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan etmişti.