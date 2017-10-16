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Buradasınız : » » Somali'deki bombalı saldırıda bilanço artmaya devam ediyor!

Somali'deki bombalı saldırıda bilanço artmaya devam ediyor!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığı bildirildi.

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Somalideki bombalı saldırıda bilanço artmaya devam ediyor!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığı bildirildi.

Başkent Mogadişu'daki El Emin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Adam, bombalı saldırıda yaralanarak, hastaneye kaldırılanlardan bazılarının kurtarılamadığını söyledi.

Dr. Adam, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını belirtti.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor

Mogadişu'da cenazelerin defin işlemlerinin de başladığını ifade eden Adam, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıda yaralanan yaklaşık 300 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Mogadişu'da cumartesi günü biri Safari Otel yakınlarında diğeri Medine-i Münevvere bölgesinde 2 bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmış, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.  

Etiketler: Somali, Somali bombalı saldırı, mogadişu
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