Somali'deki bombalı saldırıda bilanço artıyor! 276 kişiye yükseldi...

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Ömer Osman, başkent Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 276'ya yükseldiğini duyurdu.

Osman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 276'ya yükseldiğini, yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Daha önce hastane kaynakları tarafından, Safari Otel yakınları ile Medine-i Münevvere bölgesinde düzenlenen 2 ayrı saldırıda 231 kişinin öldüğü, 275 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.