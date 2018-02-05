  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

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Somali'de terör operasyonu: 30 terörist öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonda 30 militan öldürüldü.

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Somalide terör operasyonu: 30 terörist öldürüldü

Somali’nin Jubaland eyaletindeki Gedo bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik yürütülen operasyonda 30 militan öldürüldü. 

Jubaland eyaleti yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, şehir merkezlerinde bombalı eylem planlayan militanlara karşı yürütülen operasyonda örgüt liderlerinin de öldürüldüğü belirtildi.

Eş-Şebab örgütüne karşı operasyonların devam edeceğinin belirtildiği basın toplantısında, öldürülen teröristlerin fotoğrafları gösterildi.

Somali’de terör operasyonları devam ederken, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ise teröristlere teslim olmaları ve aftan yararlanmaları çağrısı yapıyor. 

İHA

Etiketler: somali terörist, Somali, Eş-Şebab
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