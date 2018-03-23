Somali'de temizlik işçisi kadınları gaz püskürterek zehirlediler

Abdiaziz Caddesi'nde belediye hizmeti kapsamında sokakları süpüren kadınların üzerine yoldan geçen şüpheli bir minibüsten gaz sıkıldı.

Olay yerinde aniden fenalaşarak hastaneye götürülen çoğunluğu genç 14 kadının zehirlendiği anlaşıldı. Kadınların tedavisi sürüyor.

Hastanede yatan temizlik işçilerini ziyaret eden yerel hükümet yetkilileri, olayın araştırıldığını belirtti ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Zehirlenen kadınlar arasında kardeşi de bulunan Mahad Abdi Abiikar, "Neden ve nasıl oldu bilmiyoruz. Yanlarından hızlıca geçen bir aracın kadınların üzerine zehirli gaz sıktığı söyleniliyor" dedi.

Başkent Mogadişu'da belediyenin temizlik işçisi olarak çalışan Somalili kadınlar 2007 yılından bu yana Eş-Şebab terör örgütünün düzenlediği saldırılarda hedef oluyor.

Kaynak: AA