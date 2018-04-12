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Somali'de stadyumda patlama: 5 ölü

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesindeki bir futbol stadyumunda meydana gelen patlamada aralarında futbolcularında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 taraftar da yaralandı.

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Somalide stadyumda patlama: 5 ölü

Somali basınında yer alan haberde, Aşağı Şabelle Bölgesi Vali Yardımcısı Abdifatah Haji Abudlle, Barawe kasabasındaki futbol stadyumunda yerel kulüp takımlarının maç yaptığı sırada stadyuma önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama olduğunu söyledi.

Abudlle, patlamada aralarında futbolcuların da olduğu 4 kişinin öldüğünü, çoğunluğu maçı izlemeye gelen taraftarlardan 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Abdulle, saldırının arkasında terör örgütü Eş- Şebab'ın olduğunu belirtti.

Öte yandan Eş-Şebab örgütü kendisine ait yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Örgüt, patlamada aralarında Uganda askerlerinin de olduğu bazı yerel devlet görevlilerinin öldüğünü iddia etti. 

Kaynak: AA , Reuters

Etiketler: stadyum, Somali, patlama
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