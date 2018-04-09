Somali'de siyasi kriz istifa getirdi

Somali Federal Parlamentosu Sözcü Yardımcısı Abdiweli İbrahim Mudey, Parlamento Başkanı Muhammed Osman Jawari 'nin istifa ettiğini açıkladı.
Jawari'nin istifası, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yaptığı saatler süren görüşmenin ardından gerçekleşti.
Somali'de 17 Mart'ta, merkezi Dubai'de bulunan DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması kararının ardından 107 milletvekili, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasını istemiş ve güven oylaması yapılmasını istemişti.
Öte yandan dün ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçağa ve paralara el konuldu.
Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
Ülke basındaki haberlerde, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasının uçak olayının ardından gelmesinin dikkat çekici olduğu yer alıyor.
Muhammed Osman Jawari, son 5 yıldır Somali Federal Parlamentosunda başkanlık görevini yürütüyordu.
Kaynak: AA