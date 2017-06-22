  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Somali'de polis merkezine intihar saldırısı: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis merkezine düzenlenen intihar saldırısında çoğu sivil 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Somalide polis merkezine intihar saldırısı: 6 ölü

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis merkezine düzenlenen intihar saldırısında çoğu sivil 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, başkentin en işlek caddelerinden Mekke-i Mükerreme'de yer alan polis merkezine, patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda çoğu sivil 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Görgü tanıkları, polis merkezine yakın binalarda büyük hasar olduğunu aktardı.

Örgüte yakınlığıyla bilinen SomaliMeMo internet sitesinden, saldırının Eş-Şebab örgütü tarafından üstlenildiği duyuruldu.

Emniyet kaynaklarından daha önce alınan bilgiye göre, intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü araç, Vabiri semtindeki bir polis merkezinin girişinde patlatılmıştı.

Saldırının ardından karşılıklı ateş açıldığını belirten kaynaklar, saldırının polis merkezinin bulunduğu caddede çok sayıda araç ve sivilin olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirildiğini kaydetmişti. 

Etiketler: Somali, mogadişu, intihar saldırısı
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