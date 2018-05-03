  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.19
    EURO 5.026
  • BIST 104806.96
    ALTIN 176.65
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Somali’de Kızılhaç görevlisi Alman hemşire kaçırıldı

Somali’de Kızılhaç görevlisi Alman hemşire kaçırıldı

Somali’de uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç’ta görev yapan Alman bir hemşirenin kaçırıldığı açıklandı. Hemşireyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Somalide Kızılhaç görevlisi Alman hemşire kaçırıldı

Kızılhaç yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Alman hemşire, çarşamba akşamı silahlı kişiler tarafından yardım örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'daki binasından kaçırıldı. 

Eylemi düzenleyenlerin, ana kapıdaki güvenliğe yakalanmamak için rehineyle arka kapıdan kaçtıkları belirtildi.

Çalışanlarının güvenliği konusunda büyük endişe duyduklarını kaydeden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Somali Misyonu Başkan Yardımcısı Daniel O'Malley, Alman hemşirenin, ülkedeki insanların hayatını kurtarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için canla başla çalıştığını vurguladı.

Kızılhaç çalışanının serbest bırakılması için farklı kanallardan çabaların sürdüğünü açıklayan yardım örgütü, kaçırılan kişinin kimliğine veya kaçırma olayının arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermedi.

Polis memuru Binbaşı Mohamed Hüseyin, "Olayla ilgili tüm bilgiler toplandı ve şimdi tüm bölgeyi arıyoruz. Onu bulacağımızı umuyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Somali, Kızılhaç, alman hemşire
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER