Somali’de Kızılhaç görevlisi Alman hemşire kaçırıldı

Kızılhaç yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Alman hemşire, çarşamba akşamı silahlı kişiler tarafından yardım örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'daki binasından kaçırıldı.

Eylemi düzenleyenlerin, ana kapıdaki güvenliğe yakalanmamak için rehineyle arka kapıdan kaçtıkları belirtildi.

Çalışanlarının güvenliği konusunda büyük endişe duyduklarını kaydeden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Somali Misyonu Başkan Yardımcısı Daniel O'Malley, Alman hemşirenin, ülkedeki insanların hayatını kurtarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için canla başla çalıştığını vurguladı.

Kızılhaç çalışanının serbest bırakılması için farklı kanallardan çabaların sürdüğünü açıklayan yardım örgütü, kaçırılan kişinin kimliğine veya kaçırma olayının arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermedi.

Polis memuru Binbaşı Mohamed Hüseyin, "Olayla ilgili tüm bilgiler toplandı ve şimdi tüm bölgeyi arıyoruz. Onu bulacağımızı umuyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters