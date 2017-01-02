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Somali'de havalimanı yakınında patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da uluslararası havalimanı yakınındaki bir güvenlik noktasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

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Somalide havalimanı yakınında patlama

Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Mogadişu uluslararası havalimanı yakınlarındaki güvenlik noktasında arama sırasında bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonuna yakın bir noktada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü kaydeden Hüseyin, patlamanın çevredeki birçok binada hasara yol açtığını söyledi.

Bu arada bölgede ikinci bir patlamanın yanı sıra çatışma seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Etiketler: Somali, patlama, ölüm, havalimanı
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