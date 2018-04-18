Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Somali Ordusunun Hiran Bölgesi Sözcüsü Muhammed Nur Agajof, Somali haber sitesi Garowe Online'a yaptığı açıklamada, Somali askerlerinin Beledweyne, Mataban ve Mahas kasabalarının farklı noktalarında Eş-Şebab örgütüne karşı düzenlediği operasyonda çatışma çıktığını söyledi.

Agajof'un açıklamalarına göre, Somali askerleri ile Eş-Şebablı teröristler arasında yaşanan silahlı çatışmada en az 30 teröristin öldürüldü, terör örgütüne ait çok sayıda askeri mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda Beledweyne, Mataban ve Mahas kasabalarında bir süredir teröristlerin kontrolünde olan bazı noktaların temizlendi ve bu noktalarda kontrol yeniden sağlandı.

AMISOM üslerine saldıran 46 terörist öldürülmüştü

Somali'de Eş-Şebab'ın 2 Nisan'da Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askerlerinin kaldığı Aşağı Şaballe bölgesindeki kamplara düzenlendiği saldırı sonucu çıkan çatışmalarda 46 teröristin öldürüldüğü duyurulmuştu.

AMISOM bünyesinde görev yapan Uganda barış gücü mensuplarının sözcüsü Ceaser Olweny, saldırıda 4 Uganda askerinin hayatını kaybettiğini, buna karşın toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylemişti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen yıl ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.

Kaynak: AA