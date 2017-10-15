Somali'de bombalı saldırılarda bilanço her geçen dakika artıyor

Somali'deki çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 189'e yükselirken, olayda 200'den fazla kişi yaralandı

Somalili yetkililer konuya ilişkin henüz resmi rakamları açıklamadı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, yaşanan saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Saldırının ardından üzüntülerini dile getiren Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, "Somali halkını yaralılara kan bağışı yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." bilgisini paylaştı.