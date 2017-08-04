Somali'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, şehrin en işlek caddesinde bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Mohamed Hüseyin, Maka Almukarramah caddesinde bombalı araçla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Hüseyin, saldırının asıl hedefinin henüz bilinmediğini ancak son zamanlarda aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda olası bir Eş-şebab saldırısına karşı Somalili güvenlik güçlerinin alarm seviyesinde olduğunu aktardı.

Mogadişu'daki otel ve askeri kontrol noktaları gibi birçok önemli merkez, sık sık Eş-şebab örgütünün bombalı saldırılarına maruz kalıyor.

Son olarak geçen pazar günü aynı cadde üzerinde Waberi polis karakolu yakınlarında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.