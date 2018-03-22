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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

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Somalide bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Başkomiser Muhammed Hüseyin, başkent Mogadisu'nun işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme üzerindeki Weheliye Oteli yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Hüseyin, yaralı ve ölülerin çoğunun yayalar ve ticaretle uğraşan kişiler olduğunu belirtti.

Mekke el-Mukerreme, geçmiş dönemlerde sıklıkla otelleri ve askeri noktalara hedef alan Eş-Şebab örgütünün saldırılarına maruz kalmıştı.

Örgüt, ay başında da başkentteki iki farklı noktaya saldırı düzenleyerek çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Somali, saldırı, infilak, bomba, araç
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