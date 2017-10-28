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Buradasınız : » » Somali'de bomba yüklü araçla saldırı

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Somalide bomba yüklü araçla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

Saldırıyla ilgili konuşan emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesi'nde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

Hüseyin, 30'dan fazla kişinin yaralandığı saldırıda iki patlama yaşandığını belirtti.

Saldırganlardan birinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını aktaran Hüseyin, ilk patlamadan sonra saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını ifade etti.

Hüseyin, saldırganlardan ikisinin güvenlik görevlileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine işaret ederek diğerlerinin attıkları el bombasıyla otelin elektriğini kestiğini anlattı.

Emniyet kaynaklarına göre ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir araç infilak etti.

Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyordu.

İlk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, bombalı saldırı
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