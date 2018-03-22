  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

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Somalide bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü

Somali İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Abdiaziz Xildhibaan, Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin 14'e yükseldiğini, saldırıda en az 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Görüldüğü gibi çok sayıda masum insanın cansız bedeni hala yerlerde duruyor. Bugünkü saldırıda şu an için 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz." dedi.

Öte yandan görgü tanıklarından Saed Yuusuf, saldırının ardından patlamanın yaşandığı alana geldiğinde çok sayıda kişinin cansız bedenini gördüğünü, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'deki Weheliye Oteli yakınlarında bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk açıklamalarda 9 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Terör örgütü Eş-Şebab, kendi yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenirken, saldırıda, aralarında istihbarat ve devlet görevlilerinin bulunduğu 10 kişiyi öldürüldüğünü iddia etti.

Eş-Şebab, ay başında da başkentteki iki farklı noktaya saldırı düzenleyerek çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Somali, saldırı, infilak, bomba, araç
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