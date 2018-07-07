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Somali'de bakanlığa bombalı saldırı: 10 ölü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanları, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

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Somalide bakanlığa bombalı saldırı: 10 ölü

Terör örgütü Eş-Şebab üyesi bir militan, bomba yüklü araçla başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bakanlığı hedef aldı.

Bazı Şebab militanları da güvenlik güçleri ile çatışmanın ardından İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na baskın düzenledi.

Militanların güvenlik güçleri ile çatışması ve bakanlığa düzenlediği baskın sırasında aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi öldü, bazıları yaralandı.

Şebab saldırıyı üstlendi, çatışmalar sürüyor

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, Şebab örgütü kendisine ait somalimemo.net sitesinden açıklama yaparak saldırıyı üstlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, intihar saldırısı, Eş-Şebab militanları
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