  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Somali'de acil önlem alınmazsa 71 bin çocuk açlıktan ölebilir

Somali'de acil önlem alınmazsa 71 bin çocuk açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler kuraklığın pençesindeki Somali'de acilen önlem alınmazsa ülkenin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

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Somalide acil önlem alınmazsa 71 bin çocuk açlıktan ölebilir

BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki aşırı kuraklık nedeniyle insani durumun her geçen gün kötüye gittiğine dikkati çekti.

Somali'de 6,2 milyon kişinin yani ülke nüfusunun yarısının yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Clercq, yaklaşık 3 milyon kişinin de açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış beş yaş altı 363 bin çocuktan 71 binin ölme riskinin yüksek olduğuna dikkati çeken, "Kuraklığın vurduğu Somali, kıtlık ile burun buruna gelebilir." uyarısında bulundu.

Etiketler: Somali, birleşmiş milletler
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