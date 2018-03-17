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Somali'de 18 ordu komutanı görevden alındı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun orduda başlattığı reformlar kapsamında 18 ordu komutanının görevlerine son verildi.

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Somalide 18 ordu komutanı görevden alındı

Ülkedeki yerel radyo kanalı Radio Dalsan'da yer alan haberde, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Somali Ulusal Ordusu'nda başlattığı reformlar kapsamında 18 ordu komutanını görevden aldığı belirtildi.

Haberde toplamda 22 ordu komutanının yer aldığı Somali Ulusal Ordusu'nda sadece 4 komutana dokunulmadığı kaydedilirken, görevden alınanlardan boşalan mevkilere genç subayların getirileceği aktarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun bir süredir orduya taze kan getirmek amacıyla orduda çeşitli reform ve yenilikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Somali'de Başbakanlık Ofisi tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Abdullahi Muhammed Sambaloshe ile Polis Teşkilatı Başkanı Abdihakin Dahir Saed Said'in görevlerinden alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Somali, ordu
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