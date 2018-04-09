Somali, yasa dışı yollarla ülkeye para sokan BAE'nin amacını araştırıyor

Somali İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pazar günü başkent Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Boeing 737 uçağında ele geçirilen parayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Dubai'den kalkan uçaktaki üç büyük valizle ülkeye sokulmaya çalışılan paranın, Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı kaydedildi.

Buna göre, istihbarat birimlerince el konulan para, detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankası'na nakledildi.

Öte yandan BAE'li yetkililer, söz konusu paranın BAE'nin Somali'deki Putland bölgesi ile ülkenin kuzeybatısında eğittiği Somalili askerlerin maaşlarını ödemek amacıyla gönderildiğini savundu.

Somalili yetkililer ise, BAE'nin eğittiği askerlerin maaşlarının ödenmesi için gereken tutarın bir milyon dolar civarında olduğu bilgisini verdi.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu gözleniyor.

Somali Federal Parlamentosu'nda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği için geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA