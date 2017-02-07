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Somali yarın cumhurbaşkanını seçecek

Somali meclisinin alt ve üst kanadının üyeleri yarın gizli oylamayla yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

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Somali yarın cumhurbaşkanını seçecek

Doğu Afrika ülkesi Somali'de mecliste birçok kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi yarın yapılacak.

Somali Cumhurbaşkanlığı Seçimi Komitesi Başkanı Abdurrahman Daali Bileh, yaptığı açıklamada, seçim için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

17 kişilik Seçim Komitesinin Başkanı Beileh, parlemento üyelerinin gizli oylamasıyla gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için, "Halkımızı dinliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza, onlar adına en iyi seçimi gerçekleştireceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Adaylar

30 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen seçimlerde 23 aday yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar arasında, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eski Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Şeyh Ahmed, şu anki Başbakan Ömer Abdurreşid ve eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca seçimlerde, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı Fatma Tayyip de yarışacak.

Seçim sistemi

Ülkede parlemento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri peş peşe yapılıyor. Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise, eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Etiketler: Somali meclisi, cumhurbaşkanı, seçim
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