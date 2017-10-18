Somali teröre karşı tek yürek oldu

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Başbakan Hasan Ali Hayri, çok sayıda bakan, milletvekili ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da aralarında olduğu diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte cumartesi günü gerçekleşen terör saldırıları kınandı.

"Teröre hayır" ve "Korkmuyoruz" gibi sloganlar atan göstericiler, ellerinde Somali ve Türk bayrakları ile saldırılara karşı ulusal birlik mesajı veren dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, gösteride yaptığı konuşmada, "14 Ekim Cumartesi, Somali halkı için çok kötü bir gündü. Terörün masumların kanını akıttığı gündür. Ancak bundan sonra Somalililerin teröre karşı birlik olduğu gün olacak." dedi.

Hükümetin terörle mücadele çabalarını güçlendirmek için bütçeden 14 milyon dolar tahsis ettiğini belirten Fermacu, ayrıca hükümetin terör kurbanlarının yetim kalan çocukları için bir yetimhane inşa edeceğini söyledi.

Somali halkına teröre karşı vatanı savunma çağrısında bulunan Fermacu, Somali'ye destek olan, yaralıları tedavi eden ülkelere teşekkür etti.

Somali'nin diğer kentleri de terörü kınayan benzer yürüyüşlere sahne oldu.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği açıklanmıştı.