  • 25 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.928
  • BIST 116602.82
    ALTIN 172.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Somali Parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

Somali Parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki parlamento binası ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Somali Parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'de İçişleri Bakanlığı ve parlamento binası gibi önemli devlet dairelerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı.

Aracın kontrol noktasında emniyet görevlileri tarafından durdurulduğu sırada infilak ettirildiği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide bağlantılı terör örgütü Eşşebap, Perşembe günü de Mogadişu'da bir otelin önünde bombalı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, mogadişu, İçişleri Bakanlığı, bombalı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER