Somali Parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'de İçişleri Bakanlığı ve parlamento binası gibi önemli devlet dairelerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı.

Aracın kontrol noktasında emniyet görevlileri tarafından durdurulduğu sırada infilak ettirildiği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide bağlantılı terör örgütü Eşşebap, Perşembe günü de Mogadişu'da bir otelin önünde bombalı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA