Somali için 236 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Somali’de kuraklık sebebiyle hayvanların büyük oranda telef olmasının kırsal kesimde geçime çok ciddi zarar verdiği bildirildi.

FAO, Somali'de kuraklık sebebiyle yaşanan hayvan ölümlerinin halihazırda ülkenin orta ve kuzey kesiminde kritik düzeyde bulunan gıda güvencesini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Halkı ve ekonomiyi ciddi şekilde etkiliyor

Somali’nin geleneksel olarak tarımla ilgilenen ve kırsal bir toplum olduğu belirtililerek, bu denli büyük oranda hayvan ölümlerinin Somali halkı ve ekonomisini ciddi şekilde etkilediği uyarısında bulunuldu.

Somali'nin genel gıda güvencesi durumunun, büyük ölçekli ve devamlı yardımlar sayesinde bu yılın başında artış gösterdiği, şiddetli gıda güvencesizliği dolayısıyla mağdur olan Somalili sayısının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldığı ancak yine de "kriz öncesi seviyenin" yüzde 170'in üzerinde olduğu vurgulandı.

236 milyon dolara ihtiyaç var

FAO'nun krizin vurduğu kırsal kesimin acil ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, geçen yıl hayvan sağlığı hizmetleri aracılığıyla 38,3 milyon hayvana ulaştığı kaydedildi.

2018'de kırsal kesimde yaşayan 2,7 milyon Somaliliye yardımcı olmayı amaçlayan FAO, nakit yardımı yapabilmek için 236 milyon dolara ihtiyaç duyuyor. Açıklamada, şöyle denildi:

"FAO, bu hayvanlara yönelik müdahalede bulunabilmek, çiftçilerin hasadını güvence altına alabilmek ve en korunmasız durumdaki ailelerin gıda üretimi eski haline dönene kadar yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla nakit yardımı yapabilmek için 236 milyon dolara ihtiyaç duyuyor."

Kaynak: AA