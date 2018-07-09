Somali Din İşleri Bakanı görevden alındı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Hasan Muallim Hüseyin'i görevden aldı.

Enformasyon Bakanı Dahir Geelle, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce göreve getirilen Bakan Hüseyin'in azledildiğini belirtti.

Geelle, bakanlığa vekalet etmesi için devlet bakanı Abdihakim Hasan'ın görevlendirildiğini söyledi.

Neden görevden alındığı bilinmiyor

Bakanın neden görevden alındığı henüz netlik kazanmazken, medyada eski bakan ve hac organizasyonu yapan seyahat acenteleri arasında anlaşmazlıklar olduğuna yer verildi.

Kaynak: AA