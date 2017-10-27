Somali Başbakanından Türkiye'ye getirilen Somalili yaralılara ziyaret

Resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiye'ye getirilen yaralılardan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti.

Hastane girişinde Başbakan Hayri'yi, Somalili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun fotoğraflarının olduğu pankartlarla karşıladı.

Hayri, kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Başbakan Hayri'ye sarılan bazı vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.

Ziyaret ettiği yaralı ve yakınlarıyla konuşan Hayri, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin ve hastane çalışanlarıdan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Somali Başbakanı Hayri, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, karışık duygular içinde olduğunu dile getirerek "Yaralılarla ilgilenildiği için çok mutluyum. Bu ülkedeki kardeşlerimiz, en çok ihtiyacımız olduğu anda bizim yanımızda durdu." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıda halkının gördüğü zarardan derinden etkilendiğini söyleyen Hayri, "Bu trajedi sadece sivillere zarar verdi. Bu olay, beni halkım için daha çok şey yapmam noktasında cesaretlendirdi. İnşallah bir gün ülkemizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu, bizi sadece daha da güçlendirecek." dedi.

Demircan: Gerekli her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale yapılıyor

Servislerde tedavisi süren yaralılar ile refakatçilerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Hayri ve Demircan, yetkililerden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Demircan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali'deki menfur bombalı terör saldırısının ardından hemen Mogadişu'ya gittiklerini ve 35 ağır yaralıyı vakit kaybetmeden Türkiye'ye getirdiklerini anımsattı.

Yaralıların tedavilerinin Ankara'daki çeşitli hastanelerde sürdüğünü ifade eden Demircan, "35 yaralımızdan ikisi bugün taburcu olmuş durumda. 33 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda ve normal serviste tedavisi devam edenler var. Onlar için gerekli her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale yapılıyor. Bu vesileyle Somali halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Somali Başbakanı Hayri ise kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Demircan'a teşekkür etti.

Mogadişu'daki patlamanın hemen ardından Demircan'ın ülkelerine geldiğini hatırlatan Hayri, şunları kaydetti:

"Yaralılarımızı Türkiye'ye getirdiniz. Beraberinizde ilaç ve doktor da getirdiniz. Somali halkı adına size teşekkür ediyorum. Bugün bazı yaralılarla görüştüm, iyi olduklarını gördüm. Diğerlerinin de iyi olacağına inanıyorum. Somali devleti ve halkı olarak patlamanın ardından birlik ve beraberlik içinde teröre karşı olma kararı aldık. Türkiye'ye bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz ve her zaman yanımızda olacağına inanıyoruz. Bu kez bir acı yaşadık, birlikte olduk. Bu acının ardından inşallah bir mutluluk yaşarız ve o zaman da inşallah birlikte oluruz."

Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 35 kişi de tedavi için Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) oluşan özel bir ekiple Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA