Somali, BAE ile askeri bağlarını koparıyor

Somali Savunma Bakanı Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali'de BAE'ye ait üslerde eğitilen askerlerin tüm sorumluluğunun bundan sonraki süreçte hükümet tarafından üstlenildiğini söyledi.

Abdurrahman, "Hükümet olarak General Golden Kampı'nda eğittiği Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tüm askerlerin maaş ödemesini biz gerçekleştirceğiz. BAE'nin eğittiği askerler ise ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacak." diye konuştu.

Amaç BAE'nin Somali ordusu üzerindeki etkisinin bitirilmesi

Somali'de askeri üs ve uçak krizi gibi meselelerden dolayı uzun süredir devam eden tartışmaların ardından hükümetin aldığı yeni kararla BAE'nin Somali ordusu içerisindeki etkisi bitirilmek isteniliyor.

Somali ve BAE, Kasım 2014'te Somalili askerlerin eğitimi ve maaşların ödenmesi dahil olmak üzere askeri iş birliği konusunda bir anlaşma imzaladı.

Körfez krizinde tarafsız kaldı, ilişkiler gerildi

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkiler düşük seviyede tutuluyor.

Somali ordusu içerisinde BAE'nin eğittiği askerlerle ordu içerisindeki diğer askerler arasında uzun süredir çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden karşılıklı silahlı çatışmalar yaşanıyordu.

Dubai'den gelen uçakta 9 milyon dolar

Somali'de, pazar günü BAE'den gelen uçakta ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 9 milyon dolar nakit para yakalandı.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda Dubai'den gelen uçak içerisinde ülkeye gizlice sokulmaya çalışılan paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak için getirildiği araştırılıyor.

İstihbarat birimlerinin el koyduğu para detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledildi. BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

BAE ile yapılan proje iptal edilmişti

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi için karar alındı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA