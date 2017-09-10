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Solo Türk Belçika semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'da gösteri düzenledi.

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Solo Türk Belçika semalarında gösteri yaptı

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Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'da gösteri düzenledi.

Sanicole Havacılık Kulübünün düzenlediği 40. uluslararası hava şovu Belçika'da yapıldı. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine Solo Türk'ün yanı sıra aralarında Belçika, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Yaklaşık 250 bin kişinin izlediği gösteride, Solo Türk, alkışlar eşliğinde şovunu gerçekleştirdi. Türk pilotların gösterisinin açıklaması İngilizce, Fransızca ve Flamanca dillerinde yapılarak izleyicilerin, zorlu manevraları daha iyi anlamaları sağlandı.

Gösteri sonunda Solo Türk standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruklar oluşturdu.

Etiketler: Solo Türk, Belçika, gösteri
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