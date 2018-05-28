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Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu

Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgası nedeniyle 500'den fazla aile daha güvenli bölgelere sığındı.

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Sokotra Adasını Mekunu kasırgası vurdu

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından, Sokotra Adası'nın Hadibu ve Kalansiya kentlerinde kasırgaya maruz kalan 507 ailenin daha güvenli bölgelere sığındığı bilgisi verildi.

Mağdurların yüzde 90'ının okullarda, yüzde 10'unun ise diğer devlet dairelerinde kaldığı belirtildi.

Kasırgada 7 kişi öldü, 8 kişi kayıp

OCHA, Kızılhaç ve Kızılay kurumlarının beyanlarına dayanarak, kasırgada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.

İnsani yardım kurumlarının Aden üzerinden adaya havayoluyla acil yardım malzemesi göndermeyi planladığı, OCHA'ya bağlı değerlendirme ekibinin de Salı günü adaya ulaşacağı aktarıldı.

Mekunu kasırgası Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin ardından Umman'ın güney bölgelerini de vurdu.

Sokotra Adası, kasırga nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sokotra adası, Mekunu Kasırgası, BM, birleşmiş milletler
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