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Sokak müzisyenlerinden minibüslerde canlı müzik

Endonezya'da sokak müzisyenleri, minibüslerde canlı müzik yaparak hem müşterileri eğlendiriyor hem para kazanıyor.

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Sokak müzisyenlerinden minibüslerde canlı müzik

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sokak müzisyenleri, dolmuşlarda yolculara canlı müzik ile keyifli yolculuk imkanı sunuyor.

Minibüs yolculukları, müzisyenlerin çalıp söylemesiyle eğlenceli bir hal alırken müşteriler, şoförün verdiği para üstünü müzisyenlere bırakıyor.

Minibüs şoförleri, sefer boyunca kendilerine eşlik eden müzisyenlerden ücret almıyor.

Geçimini otobüslerde şarkı söyleyerek sağlayan Ahmad Safran, yaptıkları işin göründüğü kadar kolay olmadığına işaret ederek "Herkes yaptığımız işi kolay para kazanma yolu olarak algılıyor. Oysa hareket halindeki bir minibüste enstrüman çalıp şarkı söylemek hiç de kolay değil. Çok yorucu oluyor. Bazen sıcağa maruz kalıyor bazen de yağmurda sırılsıklam oluyoruz." dedi.

Yine de yaptığı işten memnun olduğunu dile getiren Safran, "Minibüslerde müzik çalar yok. Biz de yolcuları eğlendirmeye çalışıyoruz. İmkanlarımıza göre en güzel kıyafetlerimizi giyerek tıpkı sahneye çıkar gibi müziğe ve yolculara saygımızı gösteriyoruz. Kazandığımız parayla da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Endonezya, sokak müzisyenleri
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