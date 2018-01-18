Soğuk hava ve kar yağışı Avrupa ve ABD'de can aldı

Soğuk hava ve kar yağışı, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni etkisi altına aldı. Teksas'ta onlarca araç buzlanma yüzünden ters yola girdi. Georgia eyaletinde trafik yoğunluğuna engel olmak için bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Atlanta Havaalanı'nda ertelenen uçak seferleri yüzünden uzun kuyruklar oluştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 9, Avrupa'da 6 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle de birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.

Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Belçika da turuncu alarm verildi

Belçika'da ise rüzgar hızının saatte 119 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KMI), ülkenin Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Belçika Federal Kamu Hizmeti de acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu.

Almanya'da tren ve uçak seferleri iptal edildi

Almanya’da ise “Frederike” fırtınası nedeniyle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Alman Demiryollarından yapılan açıklamada, iptallerden birçok seferin etkilendiği belirtilerek seferlerin ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığı ifade edildi. Açıklamada, bazı bölgelerde tren hızının düşürüldüğü aktarıldı.

Köln-Bonn Havalimanı da tüm uçuş faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Fransa'da rüzgar şiddeti rekor kırdı

Fırtına Fransa'nın kuzey ve doğu bölümlerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağacın devrildiği, bazı kentlere elektrik ulaştırılması konusunda aksaklıkların yaşandığı açıklandı.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu belirtildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da dün fırtına nedeniyle 15 kişinin yaralandığı, 15 bin haneye de elektrik verilemediği açıklanmıştı. Tarihi rekor olarak açıklanan rüzgarın saatteki hızının ise 225 kilometreye kadar çıktığı ifade edildi.

İsveç'te kırmızı alarm

İsveç'te şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası risklere karşı uyardı.

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle ülkenin büyük bölümünde kırmızı alarm verdi. Ülkede, kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde son iki gündür meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Bulgaristan

Bulgaristan’da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde “turuncu” ve “sarı” alarm verildi.

Ülke genelinde yoğun kar yağışları nedeniyle birçok okulda eğitime ara verilirken, Bulgaristan'daki en popüler kayak merkezlerinden Bansko’da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferikler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Romanya'da eğitime ara verildi

Romanya'da çarşamba akşamı başlayan kötü hava şartları ülkenin batı ve kuzey kesimlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Verilen turuncu alarm sonrasında 43 yerleşim yerinde 3 bin hane elektriksiz kalırken, uçak ve tren seferleri de iptal edildi. Bazı şehirler arası karayolları trafiğe kapatılırken, ülkenin kuzey ve batısındaki okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

TRT Haber/AA