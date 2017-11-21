Soçi Zirvesi öncesi dikkat çeken görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ile Trump'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat görüştü.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere İran, Kuzey Kore, Afganistan ve Ukrayna konuları ele alındı.

Putin ve Trump geçen hafta Vietnam’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirmişti.

Soçi'deki Suriye zirvesi öncesinde Trump ve Putin görüşmesinin gerçekleşmesi dikkat çekti.

Putin, Kral Selman ile de telefon görüşmesi yaptı

Putin ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ağırlıkla enerji işbirliğinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye’de teröristlere karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Ortadoğu’da şekillenen durumu, bölgede uzun vadeli çözüme yönelik atılacak adımları değerlendirdiler.

Putin görüşmede, Riyad’da 22-24 Kasım’da toplanacak Suriyeli muhaliflerin de bu süreci destekleyeceklerine yönelik beklentilerini iletti.

Görüşmede ayrıca petrol ve doğalgaz piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam edilmesi konuşuldu.

Kaynak: TRT Haber