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SNHR, Halep'teki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Halep'in batı kırsalında yer alan Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen saldırıların Rus savaş uçakları tarafından yapıldığını iddia etti.

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SNHR, Halepteki saldırıdan Rusyayı sorumlu tuttu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, Halep ilinin batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen hava saldırıları hakkında rapor hazırladı.

SNHR'nin, 13 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalındaki pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin raporunda, "Suriye-Rus ittifakı, 6 Mayıs'ta yürürlüğe giren gerginliği azaltma bölgesi anlaşmasını başarısızlığa uğratmak için İdlib, Doğu Guta ve Halep'te kasıtlı olarak ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

SNHR, Rusya'yı sorumlu tuttuğu saldırılarda, 8'i çocuk 79 sivilin öldüğünü bildirdi.

Raporda ayrıca, pazar yerinde herhangi bir askeri grubun karargahı veya silah deposunun olmadığını ortaya koydu.

Söz konusu raporun, saldırılardan yaralı kurtulan, saldırılara tanık olan ve yaralıları hastaneye taşıyan 8 kişinin anlattıkları ile internet ortamında olaya ilişkin paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin incelenmesiyle hazırlandığı belirtildi.

Raporda, görgü tanıklarının "Olay 13 Kasım saat 14.08'de meydana geldi. 2 Rus uçağı Etarib'de bir pazar yerine 3 defa saldırdı. Saldırılar sonucu 8'i çocuk, 8'i kadın 79 sivil yaşamını yitirdi. 83 sivil de yaralandı. Olay yerindeki iş yerleri ve polis merkezinde büyük maddi zarar oluştu." ifadelerine yer verildi.

BMGK kararlarına aykırı

Saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2139 ve 2254 sayılı kararlarına aykırı olduğunun altı çizilen raporda, sorumluların yargılanması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Suriye İnsan Hakları Ağı, Halep, rusya
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